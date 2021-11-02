Yerli otomobil 100 km hıza kaç saniyede ulaşıyor? Yerli otomobilin özellikleri neler?

2022 sonunda seri üretime geçmesi planlanan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son durumu sosyal medyadan paylaşan Togg'un videosu milyonların heyecanına heyecan kattı. Videoda banttan inip İstanbul Park'ta test edilen yerli otomobilin 4,8 saniyede 100 km hıza ulaştığı görülüyor. Yerli otomobil, bu özelliğiyle rakiplerine taş çıkaracak.

TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detaylar paylaşılırken, aracın İstanbul Park pistindeki sürüş görüntüsü de videoda yer aldı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG 100 KM HIZA KAÇ SANİYEDE ULAŞIYOR?

İstanbul Park'ta test edilen yerli otomobil 4,8 saniyede 100 km hıza ulaştı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Otonom Sürüş Özelliği: Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

400 Beygir Güç: Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Asistan özelliği : Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden f Haberler azlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Akıllı cihazlarla iletişim: Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

Holografik Asistan Teknolojisi : Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor

Çözümler sunuyor : TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

YERLİ ARABA FİYATI VE YERLİ OTOMOBİL İSMİ NEDİR?

Yerli otomobil ismi için birçok öneri varken yerli araba ismi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?

Yerli arabanın fiyatı henüz açıklanmazken, yerli otomobil fiyatının önümüzdeki günlerlerde netleşmesi bekleniyor.

YERLİ ARABAYI KİM YAPTI?

Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (TOGG) yerli araba projesinin üstlenen yapı oldu. Bu grupta bulunan şirketler:

Anadolu Grubu,

BMC,

Kıraça Holding,

Turkcell Grubu

Zorlu Holding

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