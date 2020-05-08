Ekolojik Köy'de ağaçlar çiçek açtı

Mamak Belediyesinin organik ürün yetiştiriciliğine teşvik amacıyla ağaçlandırma yaptığı Ekolojik Köy'deki (Ekoköy) ağaçlar, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Mamak Belediyesinin organik ürün yetiştiriciliğine teşvik amacıyla ağaçlandırma yaptığı Ekolojik Köy'deki (Ekoköy) ağaçlar, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamada, 2019 yılının Aralık ayında 400 ağaç dikimi yapılarak hayata geçirilen Ekoköy'ün, baharla birlikte canlanmaya başladığı bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gökçeyurt Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projenin bölgede istihdam ve üretim olanaklarını artıracağını ifade etti.

Bölge ekonomisini canlandırmak istediklerinin altını çizen Köse, "Ekolojik Köy projemiz ile vatandaşlarımız köy yaşamıyla iç içe olacak. Sütünden yumurtasına, organik meyve, sebze ve ekmeğine kadar pek çok lezzeti en doğal biçimde hem üretecek hem de tüketecek." açıklamasında bulundu.

Köy hayatı şehre taşınacak

Geleneksel köy yaşamını turizme açması hedeflenen proje kapsamında fırın, yöresel ürünler bloğu, kafe, hizmet binaları, 70 araçlık otopark, aromatik bitki parselleri, gölet, tarihi köy evleri, oturma ve dinlenme alanları inşa edilecek.

İnsanların doğada vakit geçirmesini sağlaması amaçlanan Ekoköy'de papaz eriği, golden elma, Amasya elması, deveci armudu, şekerpare kayısı, ceviz, napolyon kiraz, şeftali, ayva, Kütahya vişne, can eriği ağaçları da toprakla buluşacak.

Kaynak: AA