Ekoavrasya Derneği Başkanı Eren: Kazakistan, Türk yatırımcı dostlarını bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekoavrasya Derneği Başkanı Eren: Kazakistan, Türk yatırımcı dostlarını bekliyor

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kazakistan ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede; Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" dedi.

Ekoavrasya Derneği Başkanı Eren: Kazakistan, Türk yatırımcı dostlarını bekliyor
28.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:26

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kazakistan ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede; Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" dedi.

Siyasi reformları gerçekleştirerek ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmeyi planlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in "2050 Uzun Vadeli ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi" programını büyük bir başarı ile uygulamayı sürdürdüğünü belirten EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "Cumhurbaşkanı Tokayev, "Duyan devlet/ Duyarlı devlet" sloganıyla emin adımlarla yol almaya devam ediyor. Şimdiye kadar gerek iç politikada gerekse dış politikada birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Tokayev'in önümüzdeki süreçte Kazakistan'ın kalkınmasına ve bölgesel iş birliğine yönelik hamleler yapacağına olan inancımız sonsuzdur" dedi.

YATIRIMCILARA ÖZEL TEŞVİK SUNULUYOR

Kazakistan'ın mevcut ekonomik potansiyelinin her geçen gün daha da güçlendiğine vurgu yapan Hikmet Eren, "Kazakistan, dünyanın yatırım yapılabilecek en iyi 25'inci ülkesi olarak, yabancı yatırımcılara özel teşvik fırsatları sunmaya devam ediyor. 10 yıllık tüm vergilerden muafiyet, düşük faizli kredi imkanı, ihracat desteğinin yanı sıra altyapısı hazır arazi temini, güvenilir özel ve devlet ortaklığı gibi cazip olanakları ile yatırımcıları davet eden Kazakistan'da 2 bin 500'e ulaşan Türk şirket bulunmakta. Bu sayıyla Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" dedi.

KORONAVİRÜSÜN VERDİĞİ EKONOMİK ZARARDAN, HIZLI TOPARLANMAYA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) krizinden büyük ölçüde etkilenen küresel ekonominin tesirlerine karşı çok hızlı politikalar geliştiren Kazakistan'ın süreci başarı ile yönettiğini belirten Hikmet Eren, "Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-10) salgını sürecinde zarar gören kişilere ve iş dünyasına yaklaşık 14 milyar dolarlık destek paketi sağlandı. 4 milyon 250 bin kişinin mali destekten faydalandığı Kazakistan'da hükümet yeni dönemle birlikte en çok zarar gören alanlar başta olmak üzere genel destek planları ve ekonomik büyümenin iyileştirilmesi yolunda kapsamlı projeler gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

ULUSAL FON SERMAYESİ 57,5 MİLYAR DOLAR

Kazakistan'daki mevcut ekonomik büyüme hızının da olumlu yönde ilerlediğini vurgulayan Hikmet Eren, "2020 yılının ilk yarısında ülke ekonomisinin yüzde 2,7 büyüdüğü Kazakistan'da, ana sermayeye yatırım yüzde 5,1 artarken, döviz rezervlerinin 30 milyar dolara, Ulusal Fon sermayesinin de 57,5 milyar dolara ulaşmış olması, geleceğe olan güveni arttırmaktadır" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil Haber
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Haber
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Buse Varol Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Türk Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Ekoavrasya Derneği Başkanı Eren: Kazakistan, Türk yatırımcı dostlarını bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 11:38:42. #1.15#
title