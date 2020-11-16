"Ekmek yoksa pasta yesinler" diyen kraliçenin ayakkabısı rekor fiyata satıldı

Fransa'nın "Ekmek yoksa pasta yesinler" sözüyle hafızalara kazınan kraliçesi Marie Antoinette'in ipek ve keçi derisi karışımından yapılan deri tabanlı beyaz ayakkabısı müzayedede 43 bin 750 euro gibi rekor bir fiyata satıldı.

Versay kentindeki Osenat Müze Evi'nde Marie Antoinette'e ait olduğu belirtilen, ipek ve keçi derisi karışımından yapılan deri tabanlı beyaz ayakkabı, açık artırmaya çıkarıldı. Topuk uzunluğu 4,7 cm ve 36 numaraya denk gelen 22,5 santimetre uzunluğundaki ayakkabı 43 bin 750 euroya alıcı buldu.

BAŞ HİZMETÇİSİ SAKLAMIŞ

Ayakkabının Kraliçe'nin baş hizmetçisi Madame Campan'ın Prevoisin'deki yakın arkadaşı Marie-Emilie Leschevin ve torunları tarafından saklanarak bugüne kadar geldiği belirtiliyor.

YOĞUN İLGİ SAYESİNDE DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİR FİYATA SATILDI

Kraliçe'nin ayakkabısına 8-10 bin euro değer biçildiği ancak değerinin üzerine satılmasının uluslararası koleksiyonerlerin yoğun ilgisi sayesinde olduğu ifade ediliyor. Müzayedede 1824'te François-Jean Garneray tarafından resmedilen "14. Louis'in onurlandırdığı Moliere" isimli tablo da 75 bin euroya satıldı.

HAYATI FİLMLERE KONU OLDU

Fransa Kralı 16. Louis ile evli olan Marie Antoinette, görkemli hayatı ve ölümüyle Fransız Devrimi'nin en unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Fransız Devrimi sırasında 1793 yılında 37 yaşındayken başkent Paris'in sembollerinden Concorde Meydanı'nda giyotinle idam edilen Antoinette'in hayatı çok sayıda filme ve kitaba konu oldu.