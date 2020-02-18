Ekmek paraları ipin ucunda

18.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:58

Van'da son günlerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, baba ve oğluna ekmek kapısı oldu.



Van'da soğuk ve çetin geçen kış mevsimi hayatı olumsuz etkilerken, çatılarda biriken karlar ise pek çok vatandaşın ekmek kapısı oldu. Çatı temizleyerek evine katkıda bulunan vatandaşlar, yapacak başka işlerinin olmadığını ifade ettiler. Oğluyla beraber çatılarda biriken karı temizleyerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade eden Ali Sürücü isimli vatandaş, "Van'da maalesef iş olanağı yok. Ben 43 yaşındayım, daha bir işe girmiş değilim. 4 öğrencim var. Mecburiyetten çalışıyorum. Baya zorluğu var ama yapacak başka bir işimiz yok" dedi.



Yaz mevsiminde de inşaatta çalıştığını dile getiren Sürücü, inşaat işinin de az olmasından dolayı yaz mevsiminde sadece iki ay çalışabildiklerini söyledi.



"Ekmek parası"



Bölgede iş imkanının olmaması nedeniyle babasıyla birlikte mecburen bu işi yaptığını dile getiren üniversite öğrencisi Abdurrahman Sürücü de yaptığı işin zorluğunun farkında olduğunu belirterek, "Çatılarda biriken karları temizlemek için iplerle güvenliğimizi almaya çalışıyoruz. Güvenliğin zor olduğu çatılarda ise iplerle birlikte bir arkadaşımız da yardımcı oluyor. İşimizin zorluk derecesi çok. Düşme, kayma derecemiz yüksek ama mecburiyetten yapıyoruz. Ekmek parası" ifadelerini kullandı.



"Kişi başı günlük 100 TL'ye çalışıyoruz"



6 kişilik bir ekiple çatı başına ücret aldıklarını dile getiren Sürücü, "Kişi başı günlük 100 TL'ye çalışıyoruz. Ücret, çatının meyline, üstündeki kar yoğunluğuna ve kat sayısına göre değişiyor. Eğer yüksek katlıysa, kar yoğunluğu ve tehlike boyutu fazla ise ücret artıyor" diye konuştu.



Günde en fazla iki çatı temizleyebildikleri de sözlerine ekleyen Sürücü, "Çatının üzerindeki kar yoğunluğu az ise günde iki çatı, eğer kar yoğunluğu fazla ise günde bir çatı temizleyebiliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA