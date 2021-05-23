Ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı, polis ikna etti

MUŞ'ta ekmek bıçağıyla intihara kalkışan V.G., polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren iknasıyla teslim oldu.

MUŞ'ta ekmek bıçağıyla intihara kalkışan V.G., polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren iknasıyla teslim oldu. V.G., sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Merkez İstasyon Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda V.G., elindeki bıçakla intihara kalkıştı. Ekmek bıçağıyla kendisine zarar vermeye başlayan V.G., kimseyi yanına yaklaştırmadı. Çevredekilerin durumu haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ailevi problemler yaşadığı ileri sürülen V.G., polis ekipleri ve arkadaşlarını yanına yanaştırmayarak, eline aldığı taşları çevreye rastgele fırlatmaya başladı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik ikna çabası sonucu V.G., elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen V.G., sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral