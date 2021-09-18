Ekmek arası lezzet şöleni

1) 1918'DEN BERİ...

Şütte, İstanbul

Baget ekmekle hazırladıkları sandviçleriyle ünlü Şütte jürimizin favorisi... En sevilen sandviçlerinde Amerikan salatası, kaşar peyniri, turşu ve jambon var; 25 lira. Ebru Erke "Kaliteli şarküterilerden ve peynirlerden seçip damak tadınıza ve o anki keyfinize göre sandvicinizi yaptırabilirsiniz" diyor. (0212) 289 02 17

2) KÖFTESİ ÖZEL

Goralı 1945, İstanbul

Siyez buğdayından ekşi mayalı ekmek; arasında tarifi sır gibi saklanan Goralı köftesi, salam ve turşu... Fiyatı 16 lira. Somer Sivrioğlu"Burayı özel kılan, işte bu köfte" diyor. (0212) 589 90 67

3) İZMİR'İN MEŞHURU

Kumrucu Şevki, İzmir

Sucuk, salam, sosis ve peyniri buluşturan kumrunun susamlı ekmeği kendi üretimleri; fiyatı 25 lira. Ebru Erke "Klasik İzmir sandvicini denemek isterseniz sabah yumurtalı, akşam yumurtasız yaptırın" diyor. (0232) 330 86 00

4) PEYNİRLİSİ, KARİDESLİSİ...

Ambrosia, Ankara

En iyi 10 sandviççi listelerinde kendine sıklıkla yer bulan mekanda peynirliden deniz mahsullüye, karidesliden yumurtalıya pek çok çeşit seçenek var. Mehmet Yaşin'in önerisi... Fiyatlar 25-45 lira arasında değişiyor. (0312) 446 44 16

5) EKMEKLERİ KENDİ ÜRETİMLERİ

86'd Deli Sandwiches, İstanbul

Amerikan usulü lezzetler sunan mekan için Oğuz Yenihayat "Ekmekleri kendileri yapıyorlar. 'BBQ & Cheese' sandviç favorim. Bu sandvici ciabatta ekmeğinin arasında 120 gram corned beef (salamura sığır eti), kendi yaptıkları barbekü sos, kırmızı soğan, emmental peyniri ve marulla servis ediyorlar" diye anlatıyor. Fiyatı 50 lira; (0212) 352 35 24

6) TARAMALIYI DENEYİN

Tunç Balık, İstanbul

1959'dan beri Beyoğlu'ndaki Balıkçılar Çarşısı'nda hizmet veren Tunç Balık, hem Beyoğlu hem Caddebostan dükkanlarında sandviç çeşitleri sunuyor. Tarama ve somon fümeli sandvici meşhur, fiyatı 35 lira. Sinan Budeyri'nin önerisi... (0212) 249 35 20

7) MALZEMESİ BOL

Asker Abi'nin Yeri, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç "Ekmeğin ağzı malzeme çokluğundan kapanmıyor, kavurmadan sucuğa, peynirden turşuya yok yok" diyor. Tereyağı, zeytin ezmesi, acılı ezme, Amerikan salatası ve beyazpeynirle hazırlanan klasik sandvicin fiyatı 21 lira. (0216) 330 47 00

8) HOLLANDEZ SOSLA...

Batard, İstanbul

Somer Sivrioğlu, Batard'ın mozzarella, yumurta, ıspanak ve dana bacon'ı buluşturan 'L'Oeuf Benedict à la Japonaise' adlı sandvicini öneriyor. Hollandez sosla servis edilen ürünün fiyatı 44 lira. (0532) 620 85 57

9) KAYSERİ'YE HAS...

Ağaçaltı Kebap Salonu, Kayseri

Oğuz Yenihayat "Ekmek arası sac kavurmanın bu kadar lezzetli olabileceğini düşünmemiştim. Kayserililerin bildiği ama şehre dışarıdan gelenlerin yabancısı olduğu bir lezzet" diyor. Fiyatı 24 lira. (0352) 237 02 02

10) KAÇ GRAM OLSUN?

Reşat Balık Market, İstanbul

1941'den beri balıkseverlerin uğrak adreslerinden biri... Kırmızı soğan ve turşuyla hazırladıkları füme somonlu sandviçleri en iyi ekmek arası lezzetlerinden... Füme somon gramajını siz belirleyip ekmeğin içine dilediğiniz kadar koydurabiliyorsunuz. Fiyatı 45 lira. (0216) 361 13 63

Hürriyet - Magazin Haberleri