"Ekmek almaya gidiyordum" dedi, cezayı yedi
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Malatya, Polis

"Ekmek almaya gidiyordum" dedi, cezayı yedi

"Ekmek almaya gidiyordum" dedi, cezayı yedi Malatya'da sokağa çıkma yasağına vatandaşlar genelde uyarken, ekmek almaya çıkan bir kadına ise polisler ceza yazdı.

12.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:14
'Ekmek almaya gidiyordum' dedi, cezayı yedi

"Ekmek almaya gidiyordum" dedi, cezayı yedi

MALATYA - Malatya'da sokağa çıkma yasağına vatandaşlar genelde uyarken, ekmek almaya çıkan bir kadına ise polisler ceza yazdı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilen edilen iller arasında yer alan Malatya'da polis ekipleri yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza işlemi uyguluyor. Yasak kapsamında Malatya'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Polis ekipleri de kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanması adına geniş tedbirler aldı.

Bu arada Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Fahri Kayahan Bulvarında sokağa çıkan vatandaşa ceza işlemi uygulandı. Döndü Kaya isimli kadın, "Ekmek almak için dışarıya çıktım. Ekmek almanın yasak olduğundan haberim yoktu" dese de ceza işlemden kurtulamadı.

'Ekmek almaya gidiyordum' dedi, cezayı yedi

Kaynak: İHA

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