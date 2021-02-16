Ekmeğini demirden ve taştan çıkartıyor
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Ekmeğini demirden ve taştan çıkartıyor

16.02.2021 08:38 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:42
Ekmeğini demirden ve taştan çıkartıyor

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Cemil Tekin (55), elinde balyoz ve demir makasıyla moloz yığınları arasındaki demirleri çıkarıp kilosunu 1 TL'den hurdacılara satarak geçimini sağlıyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Cemil Tekin (55), elinde balyoz ve demir makasıyla moloz yığınları arasındaki demirleri çıkarıp kilosunu 1 TL'den hurdacılara satarak geçimini sağlıyor. Tekin, hiç kimseye muhtaç olmamak için bu işi yaptığını belirterek, "Ekmeğimi demirden ve taştan çıkarıyorum" dedi.

Batman'ın Gercüş ilçesi Çukurçeşme Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Cemil Tekin, el arabasıyla her sabah moloz yığınlarının bulunduğu alanlara giderek, yanında getirdiği balyoz ve demir makasıyla yığınlar arasındaki demirleri topluyor. Yaz kış demeden her gün bu işi sürdüren Tekin, topladığı bu demirlerin kilosunu da 1 TL'den hurdacılara satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Kimseye el açmamak için ekmeğini taştan çıkardığını söyleyen Tekin, böylece ailesini de kimseye muhtaç etmediğini ifade etti. 

KİLOMETRELERCE YOL KAT EDİYOREmektar el arabasıyla yıllardır bu işi yaptığını ve bazen kilometrelerce yol gittiğini anlatan Tekin, "Burada atık molozların içinden demir parçalarını çıkartıp kilosunu 1 TL'ye satıyorum. Ekmeğimi demirden ve taştan çıkarıyorum. Kimseye muhtaç olmamak, kimseye avuç açmamak, rezil olmamak için bu işe katlanıyorum" dedi.

 


Ekmeğini demirden ve taştan çıkartıyor
Ekmeğini demirden ve taştan çıkartıyor
Ekmeğini demirden ve taştan çıkartıyor
Ekmeğini demirden ve taştan çıkartıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

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