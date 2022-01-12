Eklemeli diller özellikleri nelerdir? Eklemeli diller nelerdir? Eklemeli diller hangileridir? Eklemeli diller örnek! Türkçe eklemeli dil mi?
Eklemeli diller, kelime köklerinin değişmeyip sonlarına veya başlarına ekler konarak farklı kelimelerin türetilebildiği dillerdir. Okul çağındaki çocukların özellikle Eklemeli diller özellikleri nelerdir? Eklemeli diller nelerdir? Eklemeli diller hangileridir? Türkçe eklemeli dil mi? Eklemeli diller örnek! soruları ile araştırdıkları eklemeli diller konusu ve detaylar haberimizde...
Eklemeli diller özellikleri nelerdir? Türkçe, sondan eklemeli bir dildir. Ural-Altay dilleri bu eklemeli dil grubuna girmektedir. Eklemeli diller özellikleri nelerdir? Eklemeli diller nelerdir? Eklemeli diller hangileridir? Türkçe eklemeli dil mi? Eklemeli diller örnek! soruları ile araştırdıkları eklemeli diller konusu ve işte detaylar...
- Köklere yapım ekleri ve çekim ekleri eklenebilmektedir.
- Türkçe, bu dil grubunun en belirgin örneği konumundadır ve sondan eklemeli bir dildir. Örnekler: kitap-lık, sev-gi, insan-lar…
- Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilebilmektedir
- Yeni sözcükler türetilirken kök değişmez.
- Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Macarca, Fince bu gruba girer.
- Köklerin önüne veya sonuna birtakım ekler getirilerek sözcük yapımı veya çekimi gerçekleştirilir.
Bu tür dillerde her bir hece, kelime anlamını değiştiren bir görev görebilmektedir. Türkçe, Fince, Japonca, Korece, Macarca gibi diller morfolojik olarak bu gruba dahildir. Dillerin morfolojik bakımdan sınıflandırılmasında bu terim, 1836 yılında Wilhelm von Humboldt tarafından tanıtılmıştır.
Eklemeli dillerde kelime köklerinin çekimi olmadığı için düzensiz fiiller ve kelimelerde istisnalar çok nadirdir. Türkçede göz-gözlük-gözlükçü-gözlükçülük farklı anlamdadırlar; ancak kelime yapısında değişim olmaz.
- Amerikanın yerel dilleri
Algonkin dilleri
Krice (Polisentetik olarak da sınıflandırılır)
Karaayakça (kısmen kaynaşmalı)
Siyu dilleri
Lakotaca
Yuçice
Atabask dilleri
Maskoke dilleri
Keçuva dilleri
Aymara dilleri
Tupi dilleri
Araukanya dilleri
Saliş dilleri
Mezoamerikan dilleri
Nahuatl
Vastekçe
- Avustronezya dilleri
Tagalogca
Malayca
Endonezce
Cava dili
- Nijer-Kongo dilleri
Bantu dilleri
İgbo dilleri
Ganda
- Berberi dilleri
- Dravid dilleri
Tamilce
Kannada
Teluguca
Malayalamca
Tulu
- Eskimo - Aleut dilleri
Aleutça
İnuitçe
Yupik
- Güney Kafkas dilleri
- Türk dilleri
Türkçe
Azerice
Özbekçe
Kazakça
Uygurca
Türkmence
Kırgızca
Tatarca
Yakutça
Başkurtça
Çuvaşça
- Tunguz dilleri
- Japonca
- Korece
- Moğolca
- Kafkas dilleri
Kuzeybatı Kafkas dilleri
Kuzeydoğu Kafkas dilleri
Tibet-Birman dilleri
- Tibetçe
Mizoca
Lai
- Ural dilleri
Laponca
Macarca
Fince
Estonca
- Baskça
- Munda dilleri
Santali
Antik Yakın Doğu halkları tarafından konuşulan birçok dil eklemeliydi:
Elamca
Hattice
Hurrice
Sümerce
Urartuca
Bazı yaygın bilinen yapma diller eklemelidir:
Esperanto
Klingon dili
Quenya
Kara Lisan
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