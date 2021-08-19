Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: "Ben kolay ölmem"
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Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: "Ben kolay ölmem"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: "Ben kolay ölmem" -Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ev sahibi, kiracısından haber alamaması üzerine ekiplere ihbarda bulundu.

Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: "Ben kolay ölmem"

-Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ev sahibi, kiracısından haber alamaması üzerine ekiplere ihbarda bulundu. Belirtilen adrese gelen ekipler balkon camından içeri girdiklerinde gaz kokusu ile karşılaşırken, şahsı uyur halde buldu.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kiracısının kapısından gaz kokusu geldiğini fark eden ev sahibi durumu apartmandaki komşularına bildirdi. Evde tek başına yaşayan ve camları kapalı olan Hamdi Yıldırım için endişelenen komşuları gaz sayacını kapatarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri, sağlık ekipleri, doğalgaz ekipleri ve Ereğli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bildirilen ikametgaha gelen itfaiye ekipleri olası gaz sızıntısı ihtimali üzerine merdiven yardımıyla balkonun camından eve girerek tedbir amaçlı camları açtılar. Kapıdan giren polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri ise gaz kokusu ile karşılaşırken, şahsı uyur halde buldu. Gaz kokusunun mutfaktan geldiğini fark eden doğalgaz ekipleri ocağın bir düğmesinin açık unutulduğunu tespit etti. Hamdi Yıldırım ise sağlık ekiplerine durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Ekipler evi havalandırdıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Hamdi Yıldırım ise gazetecilere yaptığı kısa açıklamada; "Ben kolay ölmem" dedi.

Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'
Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'
Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'
Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'
Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'
Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'
Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'
Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'
Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'
Evden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu: 'Ben kolay ölmem'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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