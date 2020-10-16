Ekin Koç kimdir, yaşı kaç? Ekin Koç dizileri, filmleri nelerdir? Ekin Koç'un sevgilisi var mı? Ekin koç son durumu
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Ekin Koç kimdir, yaşı kaç? Ekin Koç dizileri, filmleri nelerdir? Ekin Koç'un sevgilisi var mı? Ekin koç son durumu

16.10.2020 13:12 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:17
Ekin Koç kimdir, yaşı kaç? Ekin Koç dizileri, filmleri nelerdir? Ekin Koç'un sevgilisi var mı? Ekin koç son durumu

Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde sevilen isimlerden biri olan Ekin Koç hakkında merak edilenler haberimizde. Ekin Koç kimdir, yaşı kaç? Ekin Koç dizileri, filmleri nelerdir? Ekin Koç'un sevgilisi var mı? Uyanış Büyük Selçuklu setinde yaralanan Ekin Koç'un son durumu nedir?

Yer aldığı dizilerle ve başarı elde eden filmleriyle çok beğeni toplayan Ekin Koç, hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Uyanış Büyük Selçuklu setinde yaralanan Ekin Koç'un son durumu nedir?

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç, 21 Haziran 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Antalyalı isim, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Ekin Koç, Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizi 29.bölümde final yaptı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizinin de yayın hayatı kısa oldu. Dizi 8 bölüm sürdü. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı.[1] Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç'le birlikte rol almıştır.[2] Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırmıştır. Dizide 26 bölüm yer almıştır. Ardından BluTV özel dizisi olan 7yüz dizisinin bir bölümünde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Hazar Ergüçlü ile birlikte rol aldığı bu yapım da 11 bölüm sürdü. BluTV özel dizisi Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmıştır. Yiğit Özşener ile başrolü paylaştığı bu yapımın ikinci sezonu bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümdür. 3.sinema filmi olan Bizim İçin Şampiyon filminde Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan ile başrolü paylaşmıştır. ABD'nin reyting rekortmeni dizilerden Succession dizisinin 9.bölümünde bir iş insanının Kadir isimli danışmanını canlandırdı. 2020 yılında ise TRT 1'de başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşmaktadır ve Ahmed Sencer'i canlandırmaktadır.

EKİN KOÇ DİZİLERİ

Sana Bir Sır Vereceğim | 2013 – 2014

Muhteşem Yüzyıl Kösem | 2015 – 2017

Benim Adım Gültepe

EKİN KOÇ FİLMLERİ

Şampiyon

Senden Bana Kalan

Ali ile Nino

EKİN KOÇ DİZİ SETİNDE YARALANDI

Tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde Ahmet Sencer karekterine hayat veren Ekin Koç, sette talihsiz bir olay yaşadı. Yakışıklı oyuncu, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı. Büyük bir acı yaşayan oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.

Ekin Koç kimdir, yaşı kaç? Ekin Koç dizileri, filmleri nelerdir? Ekin Koç'un sevgilisi var mı? Ekin koç son durumu

EKİN KOÇ'UN SON DURUMU NASIL?

Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç'un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği öğrenildi.

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