Eker Japon Heyeti ile Yemekte Bir Araya Geldi

AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Japonya Liberal Demokrat Partisi Milletvekili Ichiro Aısawa ve beraberindeki heyetle görüştü.

Eker ile Japonya Liberal Demokrat Partisi Milletvekili ve Türk-Japon Dostluk Grubu Başkan Vekili Ichiro Aısawa'nın bir araya geldiği yemekte iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Eker, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bakanlar ve milletvekillerinden oluşan geniş katılımlı heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek, iki partinin küresel meselelere bakışı ve iş birliği açısından önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin son derece olumlu olduğunu vurgulayan Eker, ticari, iktisadi ve teknoloji alanlarında da çok önemli müşterek çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Liberal Demokrat Partisi Milletvekili Ichiro Aısawa ise yaptığı açıklamada, Japonya ve Türkiye'nin dostluk ilişkilerini güçlendirmek için çalışacaklarını, Türkiye'ye yaptıkları ziyarette afet konusunda ikili iş birliği yapılacağını söyledi.

Eker'e görüşmede, Dış İlişkiler Birim Başkan Yardımcıları AK Parti MKYK üyesi Asuman Erdoğan, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve eski Siirt Milletvekili Afif Demirkıran da eşlik etti.