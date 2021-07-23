Ekabir ne demek? TDK'ya göre ekabir nedir, ne demek? Ekâbir ne anlama geliyor?

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de Arapça kökenli ekabir kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre ekabir nedir, ne demek? Ekabir ne anlama geliyor? TDK'ya göre ekabir ne manaya geliyor? Ekabirin anlamları nedir? Detaylar haberimizde...