Ekabir ne demek? TDK'ya göre ekabir nedir, ne demek? Ekâbir ne anlama geliyor?
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Ekabir ne demek? TDK'ya göre ekabir nedir, ne demek? Ekâbir ne anlama geliyor?

Ekabir ne demek? TDK'ya göre ekabir nedir, ne demek? Ekâbir ne anlama geliyor?
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Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de Arapça kökenli ekabir kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre ekabir nedir, ne demek? Ekabir ne anlama geliyor? TDK'ya göre ekabir ne manaya geliyor? Ekabirin anlamları nedir? Detaylar haberimizde...

TDK'ya göre ekabir ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, ekabir nedir, ekabir ne demektir? Ekabir cümle içinde kullanımına örnekler...

TDK'YA GÖRE EKABİR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre ekabir kelimesi "Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler" ve "Kendini beğenmiş kimse" anlamlarına gelmektedir. Yani 2 farklı anlamı vardır diyebiliriz.

Ekabir ne demek? TDK'ya göre ekabir nedir, ne demek? Ekâbir ne anlama geliyor?

TDK'ya göre ekabir 1. anlamı : Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler

TDK'ya göre ekabir 2. anlamı (alay yollu) : Kendini beğenmiş kimse

Ekabir cümle içinde örnek kullanımları:

"Kaymakam beyin hemen arkasında kalan ekâbiri umursamadan sıtma doktoru da kalkmıştı." - Tarık Buğra

"Senin gibi ekâbir bir adam bu tür haberlerin peşinde koşturmaz." - Ahmet Ümit

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Ekabir ne demek? TDK'ya göre ekabir nedir, ne demek? Ekâbir ne anlama geliyor? - Haberler
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