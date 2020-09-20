Ek yerleştirmede hukuk ve mimarlık tercihi yapacak olanlara tavsiyeler YKS ek yerleştirme tercihleri devam ederken Maltepe Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mete Tevetoğlu ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.

YKS ek yerleştirme tercihleri devam ederken Maltepe Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mete Tevetoğlu ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Asena Kumsal Şen ek yerleştirmede hukuk ve mimarlık bölümleriyle ilgili adayların merak ettiği soruları katıldıkları bir programda yanıtladı.

17 Eylül'de başlayan ek yerleştirme işlemleri 23 Eylül'de son bulacak. YKS yerleştirmelerinde bazı bölümlerde uygulanan baraj, ek yerleştirme için de geçerli olurken uzmanlar binlerce gencin hayalini süsleyen hukuk fakültelerinde 125 bin, mimarlıkta ise 250 binlik başarı sırası şartı bulunduğunu belirtiyor.

HUKUK'TA BİN 658, MİMARLIKTA BİN 723 BOŞ KONTENJAN VAR"

Verilen bilgilere göre Hukuk Fakültelerinde 44'ü devlet, 1138'i vakıf, 476'sı da KKTC'de olmak üzere toplam bin 658 boş kontenjan var. Mimarlık'ta ise 573'ü devlet, 852'si vakıf, 279'u KKTC üniversitelerinde olmak üzere toplam 1723 kontenjan bulunurken Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mete Tevetoğlu'na göre bu adaylar için ikinci bir şans, ikinci bir fırsat. Tevetoğlu, "Tercihlerinde ve yerleşim sonuçlarında kararsızlık yaşayanlar bunu telafi etmek için bu kontenjanlardan istifade etme şansına sahipler" dedi.

HUKUK OKUMAK ZOR MU?

Hukuk Fakültesinin zor fakülteler arasında bulunduğunu belirten Tevetoğlu, bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Mühendislik fakültesinde, iktisadi bilimler ya da işletme fakültelerinde pek çok bölüm var. Fakat hukuk fakültesinde bölüm yok, tek bir fakülte. Elektronik mühendisliği, inşaat Mühendisliği, iktisat işletme gibi ayrı ayrı bölümlere ayrılmıyor. Bu bölümlerin tamamını bir arada okuyor. Bu da işin zorluk seviyesini, ders sayısını ve kitap kapasitelerini etkiliyor ve yükseltiyor"

'HUKUK ÖĞRENCİSİ OKUMAYI SEVMELİ'

Hukuk öğrencisinin özelliklerini sıralayan Tevetoğlu, 'Okumayı seven, sosyal, hem ezber hem resim hafızası olan, iletişim yeteneği kuvvetli veya gelişme potansiyeline sahip olan adaylar bizim fakültemiz için ideal adaylar' diye konuştu. Tevetoğlu, gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte hukuka 'bilişim hukuku' gibi yeni alanlar eklendiğine de dikkat çekti.

DİJİTALLEŞME İLE GELEN 'BİLİŞİM HUKUKU'

Dr. Öğr. Üyesi Mete Tevetoğlu, "Teknoloji son 5-6 yılda ön görünmez bir ivme kazandı. Sosyal medya, oyun, elektronik sporlar, dijital iletişim derken hem donanım tarafı, hem yazılım tarafı yatırımlarla beraber çok büyüdü." dedi ve ekledi: "Böyle ön görülmez şekilde ivmelenen alanlarda endüstri büyüdükçe hukuk da onunla beraber hareket ediyor. Onun kurallarını düzenlemelerini getiriyor. Bu da yeni hukukçulara yeni bakış açılarına ve yeniliklere ihtiyaç doğuruyor."

Tevetoğlu, hem lisans hem yüksek lisans ve doktora seviyesinde bilişim hukukuna daha fazla başlık açıldığına dikkat çekerek,"Teknoloji hukuku derslerini koyduk, entelektüel mülkiyet, inovasyon gibi hukuk ile ilgili özel başlıklar oluşturduk ve kişisel verilerin korunması hukukunu hem ceza hem hukuk boyutuyla iki farklı pencereden koyduk ve böylece bir adım daha ileri gittik" şeklinde konuştu.

İNSANLIK KADAR ESKİ MESLEK: MİMARLIK

Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Asena Kumsal Şen de mimarlık ve iç mimarlıkta ek tercih fırsatlarına dikkat çekti ve ekledi: Tercih edecek adayların önce 'tasarlamayı seviyor muyum' sorusuna yanıt vermeleri şart"

MİMARLIK İÇİN ÇİZİM YETENEĞİ ŞART MI?

Asena Kumsal Şen, "Temel bilinen yanlışlardan bir tanesi, resim yeteneğim yok, mimarlığa gelmeli miyim sorusudur. Hiç ilgisi yok. Çöp adam bile çizemiyor olabilir adaylar. Biz neyin, nasıl çizilmesi gerektiğini, teknik olarak nasıl ifade edilmesi gerektiğini öğretiyoruz. Böyle endişeleri kafalarından silebilirler" şeklinde konuştu.

Şen, mimarlık eğitiminin içeriğine dair merak edilenlerle ilgili de şunları söyledi:

"Öğrencilerimizi ikinci sınıftan itibaren neredeyse bilgisayardan koparamaz hale geldik. Eğitim ortamı değişti, kendi üretim ortamları da değişti ve bu üretimlerini gerçeğe dönüştürme şekilleri de değişti. Fakültemizde bunların hepsine yönelik bir müfredat oluşturduk. Hem tasarım yapacakları programları, hem üretim yapacakları teknikleri öğretiyoruz."

Şen, uygulama noktasında 'hangar' çalışmalarının önemine değinerek şöyle devam etti;

"Üniversitemizin Mimarlık fakültesinin özel bir hangarı var. Tabii ki kovid döneminde biraz sekteye uğrayacak ama normal eğitim sürecinde öğrendiğimiz teorik bilgileri, uygulamalı olarak da birebir ölçekli görebildiğimiz ve başka birçok atölye düzenleyebildiğimiz devasa bir hangarımız var. Atölye çalışmalarımızı da orada gerçekleştiriyoruz. 'Öğrencilerin deneyerek öğrenebileceği bir ortam yaratıyoruz."

MİMARLIKTA UZAKTAN EĞİTİM

Şen, pandemi koşullarında gerçekleşen uzaktan eğitim hakkında da bilgi verdi.

Maltepe Üniversitesi'nin çok başarılı bir süreç geçirdiğini söyleyen Şen, "YÖK'ün verilerinde de birinci sıradayız en çok ders açan üniversite olarak. Zira bizim zaten mevcut bir altyapımız vardı, kullanımdaydı ve aktif olarak bütün öğrencilerimiz ve hocalarımız da aşinaydı bu sisteme" diye konuştu.

Yeni dönemde de bu sisteme ek olarak sınıflarda kamera ve ses sistemleri kurulduğunu da belirten Şen, "Uygulamalı dersler sırasında hocalar dilerse normal tahtada bir dersi anlatır gibi dersi anlatacak ve kamera onu takip edecek. Bu sırada öğrenciler izledikleri sistem üzerinden hocaya sorularını da iletebilecekler bu şekilde neredeyse yüz yüzeymiş gibi bir eğitim devam edecekler" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA