Ek tercih yapınca ilk tercih gider mi? Ek tercih ile bölüm değiştirilebilir mi?

Üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alan "Ek tercih yapınca ilk tercih gider mi?" sorusu, tercih döneminde sıkça gündeme geliyor. Özellikle yerleştiği bölümden memnun olmayan ya da daha iyi bir fırsat yakalayan öğrenciler, ek tercih sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, ek tercih yapılınca mevcut yerleşme hakkı ne olur? Ek tercih yapınca ilk tercih gider mi?

EK TERCİH YAPINCA İLK TERCİH GİDER Mİ?

Ek tercih süreci, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yürütülmektedir. İlk tercihte herhangi bir bölüme yerleşen öğrenciler, ek tercih hakkını kullanarak farklı bir bölüme geçmek istediklerinde mevcut yerleşme haklarını kaybetmeyi göze almak durumundadır.

YKS TERCİHLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM YKS tercih sonuçlarını erişime açtı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile YKS tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de alınacak.