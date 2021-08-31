Ek tercih nasıl yapılır?
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Ek tercih nasıl yapılır?

Ek tercih nasıl yapılır?
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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konulardan biri de "Ek tercih nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı oldu. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini gören adaylar YKS ek tercih işlemlerine dair detayları araştırıyor. YKS ek tercihler nasıl yapılır?

Ek tercih nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Lisans programlarına yerleşmek için yapılan tercihlerin ilk aşaması tamamlandı. Tercihler kapsamında yerleşemeyen öğrenciler, ek tercihe dair detayları araştırıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YKS 2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler için henüz tarih duyurulmadı.

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