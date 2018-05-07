İyi Parti'nin Seçim Standına Saldıran 8 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına saldırıda bulunanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına bulunanlara yönelik saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
SOPA VE BIÇAKLI SALDIRIDA, 8 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda parti standında bulunan 8 kişi yaralandı.
"50-60 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI"
Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, "Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır" diye konuştu.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ettiği öğrenildi
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, "Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık" denildi.
-
demokrasiyi kullanarak herseyi yapabileceklerini sanan cahiller ancak boyle bir saldırı yapabilir insanlık ayıbı ve insan haklarını ozumseyememis empatiden yoksun kısacası cehalet kokan hareketler bunlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Sadullah Paşa’nın Ondokuzuncu AsırCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Türkiye cumhuriyeti böyle mafya bozuntularina dersini vermeliCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
50 60 kişi 8 kişiye saldırmış çok cesurca bir davranış.Tebrikler o yiğit cesur 50 60 kişi.Cevap Yaz 9 2 Yayından KaldırDİN DONG: Hasan yaptığım kinayeyi sana nasıl anlatabilirim bilemedim arkadaşım tamam sen haklısın.Tüm 7 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır