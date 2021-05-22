Einstein'ın kendi el yazısıyla yazdığı mektubu, 10 milyon TL'ye satıldı
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Einstein'ın kendi el yazısıyla yazdığı mektubu, 10 milyon TL'ye satıldı

Einstein'ın kendi el yazısıyla yazdığı mektubu, 10 milyon TL'ye satıldı
Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

ABD'deki satışı gerçekleştiren RR Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada mektubun, en önemli bilimsel denklemlerden biri olan E=mc² formülünü de içerdiği açıklandı. Bu formül, zaman yolculuğuna ve atom bombasına; hatta evrenin yapısının nasıl olduğunu anlamamıza giden yolu açmıştı. Formülü sizler için açıkladık.

Evren'deki mutlak zaman yanılgısını çürüterek zaman yolculuğunu başlatan, madde ve enerjiyi açıklayarak nükleer enerjiyi insanlığın kontrolü altına alan denklem, insanlığın en büyük zihinsel başarılarından biri. Einstein'ın "mucize yılı" (annus mirabilis) olarak anılan ve satışı yapılan mektubun yazıldığı yıl da olan 1905 yılında Albert Einstein 5 adet makale yayınlayarak her birinde modern bilimin başka bir temelini atmıştı.

Bunlardan biri de, satışı yapılan mektuptaki formülü barındıran madde ve enerji hakkındaki makaleydi.

PEKİ E=mc² NE ANLAMA GELİYOR?

E harfi Enerjiyi, "m" harfi kütleyi ve "c" harfi de ışık hızını (ve c² de bunun karesini) temsil ediyor. (Işık hızı ise sabit ve saniyede 300.000 km)

Denkleme göre evren bir madalyon gibi çalışıyor. Evrenin de tıpkı madalyon gibi birinden birini görebileceğimiz iki yüzü var: enerji ve madde.

1905 yılında yayınlanan formüle göre madalyonun (evrenin) yüzünü çevirmek için ise ışık gerekli.

Madde ve enerjinin aynı şey olduğunu söyleyen denkleme göre, "madde, depolanmış enerji" ve "enerji de açığa çıkmış madde"dir. Bunları birbirine dönüştüren ise ışık hızının karesidir.

NÜKLEER ENERJİYİ İNSANLARIN EMRİNE SOKAN FORMÜL

Modern fiziğin temel denklemi olarak görülen formule göre maddenin içindeki enerji, kütlesinin ışık hızının karesi ile çarpılarak bulunuyor. Bu da küçücük bir kütleye sahip bir maddenin bile enerjiye dönüştüğünde akıl almaz büyüklükte bir enerji açığa çıkacağını ortaya koyuyor.

Manhattan Projesinde yer almayan ve nükleer silahsızlanma çalışmalarını ölene kadar yürüten 1921'de Nobel ödülü almış olan Einstein'ın bu formulü, kendi rızası dışında atom bombalarının yapımında kullanılmıştı.

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- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
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