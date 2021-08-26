Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı
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Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan aracın ehliyetsiz sürücüsü, polise yalvardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan aracın ehliyetsiz sürücüsü, polise yalvardı. O anlar kameraya yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde şüphelendikleri 16 PS 680 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyeti ile aracın muayenesi olmadığı ve farlarının yanmadığı tespit edildi. Muayenesi olmayan sürücüye 652 TL, araç farlarının yanmamasından 144 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi. Cezai işlem uygulanan sürücü Doğuş E. (28), polis ekiplerine "Kurban olayım yapma, ayağını öpeyim. Ara sokakta park edip gideceğim. 1 ay önce de kaza yaptım abi. Yapma abi" diyerek yalvardı. - BURSA

Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı
Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı
Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı
Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı
Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı
Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı
Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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