Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
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Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi

Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada, yaralı motosiklet sürücüsüne 3 bin 156 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet sürücüsünün 2019 yılında ehliyetine 5 yıllığına el konulduğu öğrenildi.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'daki otellerden aldığı turistleri Antalya havalimanına götürmekte olan Ahmet Ağaç'ın kullandığı 34 VB 4096 plakalı tur minibüsü, Manavgat çevreyolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Ümit Karakoç'un kullandığı 07 LTV 42 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 140 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı kolunda ve bacağındaki yaralarla atlattı. Kazanın ardından minibüste bulunan turistler olay yerine gelen başka bir araca aktarılarak Antalya Havalimanına götürüldü. Kaza yapan minibüs sürücüsü Ahmet Ağaç, seyir halindeyken, önündeki motosikletin bir anda önüne devrilerek sürüklenmeye başladığını, frene basmasına rağmen yerdeki motosiklete çarptığını söylerken, hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ise minibüsün motosiklete arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

"Motosiklet sürücüsüne 3 bin 156 TL ceza"

Kazanın ardından trafik ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü belgesine 2019 yılında 5 yıllığına el konulduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ehliyeti alındığı halde araç kullanmak suçundan 2 bin 698, motosikletin muayene ve sigortasının olmaması nedeniyle 458 TL olmak üzere toplam 3 bin 156 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi
Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ehliyetine el konulduğu halde yola çıktı minibüsle çarpıştı, 3 bin TL ceza yedi - Haberler
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