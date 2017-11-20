Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Stajyer ehliyet nedir? Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı sürücü adayları tarafından oldukça merak ediliyor. MEB ehliyet sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte ehliyet sınavına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Ehliyet sınavı için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı sürücü adayları tarafından merakla beklenen ehliyet sınav tarihlerini açıkladı. İşte ehliyet sınav ve sonuç tarihleri...

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavından adayların başarıyla geçebilmeleri için en az 70 puan alması gerekir. 70 puan alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Ehliyet sınavında adaylara, 50 soru sorulur. bu 50 sorudan 35 tanesini doğru cevaplayanlar başarılı olurlar. Sınavda dört yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda soruların derslere göre dağılımı şöyledir;

- Trafik ve çevre dersinden 23 soru

- İlk yardım dersinden 12 soru

- Araç tekniği dersinden 9 soru

- Trafik adabı dersinden de 6 soru sorulur.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavı ortalama 35 dakika sürer. Bu sürenin ilk 5 dakikasında adaya aracın tanınması ile ilgili sorular sorulur. Bu sorulara yeterli cevap veremeyen adaylar, başarısız sayılırlar. Sınavın sürüş aşamasına geçildiğinde, sınav komisyonu tarafından çeşitli kriterlere göre değerlendirme yapılır.

Değerlendirme kriterleri içerisinde; emniyet kemerinin takılması, aynaların ve koltuğun ayarlanması, direksiyon hakimiyetinin tam olarak sağlanması, dönüş kurallarına uyulması, hız limitlerinin aşılmaması, ani fren yapabilme, eğimli yolda aracın düzgün şekilde hareket ettirilebilmesi gibi faktörler yer alır.

Direksiyon sınavında adayın yapacağı her hata, puan kaybetmesine neden olur. Sürüş esnasında, sürücü adayının güvenli bir sürüş sağlayamaması durumunda uzman sürücü aracı sınav başlangıç yerine getirir.

Direksiyon sınavının sonuçları ise genel olarak aynı gün içerisinde açıklanır.

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Direksiyon sınavından en az 70 puan alarak, başarılı olan adaylar stajyer ehliyet almaya hak kazanır. Stajyer ehliyet için adaylara iki yıllık süre verilir. Bu süre içerisinde 75 ceza puanına ulaşan adayların ehliyetleri alınır. 75 ceza puanına ulaşmayan adaylar ise başarılı sayılırlar. Ehliyeti alınan adaylar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda yeniden ehliyet alınabilmesi için sürücü kursuna kayıt olunarak tekrar sınava girilmesi gerekir.

Trafikte ceza puanı yazılmasına neden olan durumlardan bazıları;

- Emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı

- Kırmızı ışık ihlali 10 ceza puanı

- Ruhsatsız olarak araç kullanmak 10 ceza puanı

- Emniyet şeridinden gitmek 20 ceza puanı