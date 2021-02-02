Ehliyet sınavı ne zaman? 2021 Ehliyet randevu nasıl alınır? Direksiyon sınavı ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeni ile ehliyet sınavları yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi. Ehliyet sınavları artık yazılı olarak değil, online ortamda gerçekleştiriliyor. Sürücü adayları, e-sınavlara katıldıktan sonra ehliyet sınavı sonuçları sorgulama yapabiliyor. Ocak ayının sonlarına gelinirken 2021 ehliyet sınavı tarihleri de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıla ilişkin ehliyet sınavı tarihleri duyuruldu. Peki, Ehliyet sınavı ne zaman? 2021 Ehliyet randevu işlemleri nasıl yapılır? Direksiyon sınavı ne zaman?

EHLİYET SINAV TARİHLERİ 2021 Başvuru Tarihleri E-Sınav Tarihi Direksiyon Tarihi Yoğunluğa göre aday 2 hafta içerisinde teorik sınava girer. MEB tarafından belirlenir. 1-10 Ocak 2021 " Hafta Sonları Yapılacak. 1-10 Şubat 2021 " " 1-10 Mart 2021 " "

Ehliyet sınavı için her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Şu an ülkemizde haftasonu sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı ve yüz yüze eğitime geçici bir süre ara verildiği için direksiyon sınavları yapılmıyor.

Teorik sınavı geçemeyen aday direksiyon sınavına giremez.

Teorik sınav eğitimleri sürücü kursları tarafından şu an için uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Teorik eğitimi tamamlayan adaylar e-sınav merkezlerinde teorik sınava girebiliyor.

Teorik sınavlar Hafta içi veya Hafta sonu yapılıyor.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?



Direksiyon sınavlarına ise ara verilmişti. 15 Ocak 2021 Tarihinde MEB tarafından yayınlanan yazıda direksiyon sınavına giren kursiyerler ve direksiyon sınavından görev alan personel sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak ve direksiyon sınavları yapılacak.

ELEKTRONİK SINAV TARİHLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.

ELEKTRONİK SINAVA GİRENLER DİREKSİYON SINAVINA NE ZAMAN GİREBİLİR?

Sınav tamamen dijital ortamda yapılmakta ve 1 saat içinde sonucunuzu öğrenip elektronik sınavdan sonra en yakın tarihte direksiyon sınavına girebiliyorsunuz.

DİREKSİYON SONUÇLARI HEMEN ÖĞRENİLİYOR MU?

Eskiden direksiyon sınav sonuçlarını gözetmenler kağıt üzerine doldurup akşam sonuçları akşam sürücü kursuna verirken yeni düzenlemeyle birlikte artık direksiyon sınavlarının puanlamaları anında tablet üzerinden yapılacak ve direksiyon sınav sonuçları daha hızlı öğrenilebilecek.

EHLİYET SINAVINA GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret bulunmaktadır. Bunlardan ilki Teorik sınav ücreti(veya elektronik ehliyet sınavı) ve direksiyon sınav ücretidir. Teorik sınav ücreti 90 TL iken, direksiyon sınav ücreti 130 TL'dir.

E-SINAV VE DİREKSİYON SINAVINI GEÇERSEM EHLİYETİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.

E-SINAV KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? KAÇ SORU SORULUYOR? KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Teorik sınav 45 dakika sürmektedir. Bu sınavda toplam 50 soru soruluyor ve en az 35 doğru cevap vermek gerekiyor. Yanlışlar doğru cevaplara etki etmiyor.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmeniz de yeterlidir).

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

•Kimlik Belgesi

•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURULARI HER İLÇEDEN YAPILABİLECEK Mİ?

Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. NVİGM internet sayfasında bulunan randevu bölümünde başvuru merkezleri görülebilecektir.

NEDEN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ ALMALIYIM?

31.12.2022 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİ NE ZAMANA KADAR DEĞİŞTİRMELİYİM?

31.12.2022 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde??????;

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde?????? Ücret (TL)

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL

"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin Ücret (TL)

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL

"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL

"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 249,30 TL

"B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 751,70 TL

"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1254,20 TL ödeme yapılması gerekmektedir.

Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü