Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Emniyet Genel Müdürlüğü, TBMM'den geçen Çarşı ve Mahalle Bek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni atanan 8 bin 242 çarşı ve mahalle bekçisinin 1 Temmuz'dan tarihinden itibaren 3 aylık eğitime alınacağını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi TBMM Genel Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştığını hatırlatılarak, "Söz konusu kanunla Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sahada görev yapan tüm çarşı ve mahalle bekçilerimize yönelik olarak, insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim, durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi, disiplin mevzuatı, konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir. Ayrıca teşkilatımıza yeni atanan 8 bin 242 çarşı ve mahalle bekçisi de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 aylık eğitime alınacaktır. Bu 3 aylık eğitim akabinde ise atandıkları illerinde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabii tutulacaklardır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA