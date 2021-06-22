EGM: "İtalya ve Hollanda'da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi"
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EGM: "İtalya ve Hollanda'da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi"

EGM: 'İtalya ve Hollanda'da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İtalya ve Hollanda'da uyuşturucu maddeye büyük darbe vurulduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İtalya ve Hollanda'da uyuşturucu maddeye büyük darbe vurulduğunu açıkladı.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde; İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

EGM: 'İtalya ve Hollanda'da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi'
EGM: 'İtalya ve Hollanda'da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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