EGM'den depremle ilgili provokatif sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması
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EGM'den depremle ilgili provokatif sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması

30.10.2020 21:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:10
EGM'den depremle ilgili provokatif sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada deprem üzerinden halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği belirlenen 20 paylaşıma rastlanıldığını, bunlardan 6'sının kullanıcısının adli mercilere intikal ettirileceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada deprem üzerinden halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği belirlenen 20 paylaşıma rastlanıldığını, bunlardan 6'sının kullanıcısının adli mercilere intikal ettirileceğini bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği belirlenen 20 paylaşıma rastlanıldığı bildirilen açıklamada, "6 paylaşımın kullanıcısının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği, konuya ilişkin takibat ve çalışmaların hassasiyetle devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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