Eğlence mekanları açıldı mı? Müzik yasağı nedir? Barlar açılacak mı? Gece kulüpleri kaça kadar açık?

21 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni detaylar sonrası Eğlence mekanları açıldı mı? Barlar açılacak mı? Müzik yasağı nedir? Gece kulüpleri kaça kadar açık? Gazinolar, diskolar, barlar ve diğer eğlence mekanları ne zaman açılacak, 1 Temmuz'da serbest mi? sorularının yanıtları merak edildi.

Eğlence mekanları açıldı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Eğlence mekanlarının açılacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Eğlence mekanları açıldı mı ve yasak kalktı mı? Gazinolar, diskolar, barlar ve diğer eğlence mekanları ne zaman açılacak, 1 Temmuz'da serbest mi? Müzik yasağı nedir?

EĞLENCE MEKANLARI AÇILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir zamandır kapalı olan eğlence mekanlarının açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Müzik sektörü çalışanları "Eğlence mekanları ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen açıklama geldi

Eğlence mekanlarının durumu İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacak ancak yapılan ilk açıklamalara geöre eğlence mekanlarının da 1 Temmuz itibari ile açılması bekleniyor.

HANGİ YASAKLAR KALKTI?

Geçen ayın sonunda yaptıkları son kabine toplantısının ardından haziran ile başlayacak yeni dönem uygulamalarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, bugünkü toplantıda da gelecek dönemde uygulamaya geçirecekleri kimi hususların istişaresini yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymayı sürdürmemiz gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Yerli aşı çalışmalarında da birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçebilecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek, bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu vesileyle salgının başladığı tarihten bugüne kadar canla başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

MÜZİK YASAĞI NEDİR?

Erdoğan "1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun müzik yasağının detayları hakkında şu açıklamada bulundu;

"Ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla "müziğin engellendiği" şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir"