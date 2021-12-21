Eğitime kar engeli! Yoğun yağış nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe uyarılarının ardından kar yağışı etkisini gösteriyor. Yurt genelinde kar yağışının etkisini iyice artırmasıyla birçok il ve ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

ZONGULDAK'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Zonguldak'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam etmekte olan kar yağışının, gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiği belirtildi.

AĞRI'NIN İKİ İLÇESİNDE KÖY OKULLARINDA EĞİTİME ARA

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

BİTLİS'İN İKİ İLÇESİ

Bitlis'in Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİ

Bartın'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, 1 gün süreyle yarın tatil edildi. Amasra'da ise yüz yüze eğitime ara verildi. Amasra Kaymakamlığı uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

KASTAMONU'NUN ŞENPAZAR İLÇESİ

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şenpazar'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

DİYABAKIR'IN KULP İLÇESİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

ORDU'NUN İKİ İLÇESİ

Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

GİRESUN'UN ÇAMOLUK İLÇESİ

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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