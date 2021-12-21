Eğitime kar engeli! Yoğun yağış nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
Aralık ayının gelmesiyle yurt genelinde kar yağışı da etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak, Ağrı'nın Hamur ilçesi, Bitlis'in Hizan ve Güroymak ilçesi, Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçesi, Giresun'un Çamoluk ilçesinde yarın yüz yüze eğitime ara verilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe uyarılarının ardından kar yağışı etkisini gösteriyor. Yurt genelinde kar yağışının etkisini iyice artırmasıyla birçok il ve ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.
Zonguldak'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam etmekte olan kar yağışının, gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiği belirtildi.
Ağrı'nın Hamur ilçesindeki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."
Bitlis'in Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Bartın'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, 1 gün süreyle yarın tatil edildi. Amasra'da ise yüz yüze eğitime ara verildi. Amasra Kaymakamlığı uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şenpazar'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.
Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
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