Eğitimde ERBAP uygulaması
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Eğitimde ERBAP uygulaması

18.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:54
Eğitimde ERBAP uygulaması

2023 Eğitim Vizyonu temelinde Erzurum Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde başarıyı yakalama amacı taşıyan Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) uygulama çalışmaları başlatıldı.

2023 Eğitim Vizyonu temelinde Erzurum Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde başarıyı yakalama amacı taşıyan Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) uygulama çalışmaları başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan, Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP); eğitimde başarıyı yakalama, var olan potansiyeli ortaya çıkarma, sosyal, kültürel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bireyler ve geleceğin insanını yetiştirme amacı taşıyor. Ayrıca Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) Erzurum'u eğitimde ilk sıraya taşıyacak altı ana gaye doğrultusunda hazırlanmış ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Erzurum'da ki bütün okullarda uygulamaya konuldu.

"4 bin öğretmene eğitim verilecek"

Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) uygulamasının il gününde İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz yaklaşık 1000 öğretmenin katıldığı açılış programında video konferans yöntemiyle öğretmenlere hitap etti. ERBAP'ın en önemli gayelerinden biri "öğretmenlerimizin öğrenme ve öğretme motivasyonlarını artırmaktır" İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetler düzenlenirken, Pandemi döneminde bu faaliyetleri sürdürmek için öğretmenlerin uzaktan eğitim etkinliklerini etkili bir şekilde kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'dan teknik destek alınarak 16-23 Kasım 2020 tarihleri arasında 4 farklı grupta, 4 bin öğretmene 8 gün sürecek bir eğitim programı başlatıldı. Eğitim programı çerçevesinde; GoToMeeting, Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams Uygulamaları ve bu uygulamaların eğitim-öğretim faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanımı, uzaktan eğitimde kullanılacak programların özellikleri, online eğitim uygulamaları üzerinden ekran, sunu ve ders notu paylaşımı, uzaktan eğitimde dijital beden dilinin kullanımı, uzaktan eğitimde etkinlik planlama vb. konularda alanında uzman hocalar tarafından eğitimler verilecek. Bu eğitimlerle öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenerek uzaktan eğitim sürecinde verdikleri derslerin etkililiği artırırken, bu durum öğrencilerin öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkileyecektir" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Eğitimde ERBAP uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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