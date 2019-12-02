"Eğitimci tutum ve davranışlarının sosyal farkındalık açısından önemi" paneli düzenlendi

02.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:44

Zonguldak'ta, "Eğitimci tutum ve davranışlarının sosyal farkındalık açısından önemi" konulu panel düzenlendi.

Zonguldak Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı organizesindeki panel, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Erdoğan Bektaş, panelin açılış konuşmasında, toplumların gelişmişlik süreçleri ve düzeylerinin engellilere davranışlarıyla ölçüldüğünü belirterek, "Çok şükür bizim ülkemizde de engellilere dönük hizmetlerde özellikle son dönemlerde çok kazanımlar ve gelişmeler oldu. Tabii ki engellilerin maruz kaldıkları mağduriyetleri gidermek açısından ne yapılsa yeterli değil ama biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Türk milleti olarak iyi olan ülkelerden biriyiz." dedi.

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan da engelli insanların eğitimi demenin, ülkenin çağdaşlığı demek olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar büyük bir sorun olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sadece ülkemizin büyük bir sorunu değildir aslında dünyanın da büyük bir sorunudur. Ülkemizin doğrudan veya dolaylı olarak nüfusunun yarısına yakın kısmı engelli sorunuyla ilgilidir. O zaman çağdaş olmanın bir ölçütü de bu sorunla ilgili olan insanların kendilerinin topluma ne kadar ait olduklarını hissedip hissetmemeleriyle doğrudan bağlantılıdır. Yani bu toplumun vazgeçilmez, mutlu, saygın bir bireyi olarak yaşama hakkı onların da vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA