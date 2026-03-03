Haberler

Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar Haber Videosunu İzle
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Çekmeköy'de 44 yaşındaki öğretmen Fatmanur Çelik'in bıçaklanarak öldürülmesi sonrası bakanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür" derken; Adalet Bakanı Akın Gürlek ise "Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

  • İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
  • Öğretmenler İstanbul'da bir günlük iş bırakma kararı aldı.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti.

Çelik'in öldürülmesi büyük üzüntüye neden olurken; öğretmenler İstanbul'da bir günlük iş bırakma kararı aldı.

AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

44 yaşındaki öğretmen Fatmanur Çelik'in bıçaklanarak öldürülmesi sonrası bakanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinayetle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"İstanbul Çekmeköy'de bir lisemizde meydana gelen menfur saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrendim" diyen Gürlek, "Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir.

Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür.

Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İstanbul Çekmeköy'de bir lisemizde yaşanan menfur bir saldırı sonucu kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'i kaybettik.

Görevi başında, öğrencilerinin arasında hayattan koparılan bir öğretmenimizin acısını tarif etmek kolay değil. Öğretmenlerimiz, bu milletin geleceğini yetiştiren en kıymetli emanetçilerdir.

Bir çocuğun zihnine dokunmak, bir gencin hayatına istikamet vermek için sınıfa giren bir eğitimcinin böyle bir saldırıyla aramızdan ayrılması hepimizi derinden sarsmıştır.

Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum.

Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize acil şifalar diliyorum. Eğitim ailemizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte: İran'a yönelik saldırılara katılmayı planlamıyoruz

NATO İran'a saldıracak mı? Bir numaralı isimden yanıt var
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Okulda vahşice katledilen öğretmen, 1 sene önce uyarmış
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

Ülkesine yönelik saldırılara bu sözlerle meydan okudu
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz
NATO Genel Sekreteri Rutte: İran'a yönelik saldırılara katılmayı planlamıyoruz

NATO İran'a saldıracak mı? Bir numaralı isimden yanıt var
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!