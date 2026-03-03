Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti.

Çelik'in öldürülmesi büyük üzüntüye neden olurken; öğretmenler İstanbul'da bir günlük iş bırakma kararı aldı.

AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

44 yaşındaki öğretmen Fatmanur Çelik'in bıçaklanarak öldürülmesi sonrası bakanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinayetle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"İstanbul Çekmeköy'de bir lisemizde meydana gelen menfur saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrendim" diyen Gürlek, "Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir.

Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür.

Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İstanbul Çekmeköy'de bir lisemizde yaşanan menfur bir saldırı sonucu kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'i kaybettik.

Görevi başında, öğrencilerinin arasında hayattan koparılan bir öğretmenimizin acısını tarif etmek kolay değil. Öğretmenlerimiz, bu milletin geleceğini yetiştiren en kıymetli emanetçilerdir.

Bir çocuğun zihnine dokunmak, bir gencin hayatına istikamet vermek için sınıfa giren bir eğitimcinin böyle bir saldırıyla aramızdan ayrılması hepimizi derinden sarsmıştır.

Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum.

Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize acil şifalar diliyorum. Eğitim ailemizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."