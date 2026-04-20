Patnos'ta minik şampiyonlara coşkulu karşılama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasında üçüncülük elde eden Yürek Veren İlkokulu öğrencileri, okullarına dönüşte büyük bir coşkuyla karşılandı. Öğrenciler, başarılarıyla öğretmen ve ailelerini gururlandırırken, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdiler.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasında üçüncülük elde eden Yürek Veren İlkokulu öğrencileri, okullarına dönüşlerinde unutulmaz bir karşılama ile onurlandırıldı.

Turnuva boyunca sergiledikleri azim, takım ruhu ve mücadeleci oyunlarıyla dikkat çeken minik sporcular, elde ettikleri başarıyla hem öğretmenlerinin hem de ailelerinin gururu oldu. Zorlu maçların ardından üçüncülük kupasını kazanan öğrenciler, okul bahçesine geldiklerinde arkadaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Okul girişinde toplanan öğrenciler, ellerinde alkışlarla ve sevinç tezahüratlarıyla arkadaşlarını karşıladı. Renkli görüntülere sahne olan karşılama sırasında duygusal anlar yaşanırken, sporun birleştirici gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Okul yönetimi ve öğretmenler de bu anlamlı başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı. Yapılan açıklamalarda, öğrencilerin sadece akademik değil, sportif alanlarda da desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Yürek Veren İlkokulu öğrencilerinin elde ettiği bu başarı, okulda büyük bir motivasyon kaynağı olurken, diğer öğrencilere de ilham verdi. Minik sporcuların mutluluğu yüzlerinden okunurken, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının sinyallerini verdiler. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti

İran, dünyanın kilitlendiği kararını Pakistan aracılığıyla duyurdu
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 6 saat boyunca uyardık ama...
Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu

Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu
Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu

Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu

Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!