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Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yeni dönem başladı

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yeni dönem başladı
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Manisa'da görev değişimi kapsamında Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Emin Efe, eğitimde ortak akıl ve iş birliği vurgusu yaparak görevine başladı.

Manisa'da ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki görev değişimi kapsamında Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Emin Efe, görevine başladı. Efe, eğitimde ortak akıl, iş birliği ve değer odaklı anlayışı esas alacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın geleceği için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

Manisa'da ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki görev değişimi kapsamında Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Emin Efe, bugün itibarıyla görevine başladı.

Göreve başlamasının ardından yazılı bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe, eğitimde istişare ve iş birliğini esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti. Görevi devraldığı Yıldıray Demirtaş ile altı yılı aşkın süre birlikte çalıştıklarını ifade eden Efe, Demirtaş'ın Yunusemre eğitimine önemli katkılar sunduğunu belirterek teşekkür etti.

Yunusemre'de tüm eğitim paydaşlarıyla ortak akıl doğrultusunda çalışacaklarını vurgulayan Efe, çocukların geleceği için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Eğitimi yalnızca bilgi aktarımı olarak görmediklerini dile getiren Efe, bireylerin kendisini, ailesini, milletini ve insanlığı ileriye taşıyacak şekilde yetiştirilmesinin temel hedefleri olduğunu ifade etti.

Milli eğitimin temel eğitimden ortaöğretime, örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde şahsiyetli nesiller yetiştirme süreci olduğunu kaydeden Efe, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimi takip eden, düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Her öğrencinin farklı yeteneklere sahip olduğunun bilinciyle hareket edeceklerini vurgulayan Efe, öğrencilerin bilgi, beceri, ahlak ve karakter yönünden en iyi şekilde yetişmeleri için öğretmenler, okul yöneticileri ve velilerle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını belirten Efe, ahlak, vicdan, merhamet, estetik anlayışı, sorumluluk duygusu ve düşünme becerilerini geliştiren bir eğitim anlayışını benimsediklerini kaydetti.

Yunusemre'de eğitimin her alanında kaliteyi yükseltmeyi, fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve başarı seviyesini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini belirten Efe, kendisine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gücüyle çalışacağını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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