Yunus Emre Enstitüsü Pakistan'da Türkçe Projesi İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'da Gazali Eğitim Vakfı ile 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında işbirliği protokolü imzaladı. İmza törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Kültür Bakanı Sekreteri Hümeyra Ahmed ve davetliler katıldı. Proje kapsamında Gazali Eğitim Vakfı okullarında Türkçe, seçmeli ders olarak okutulacak.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'da Gazali Eğitim Vakfı ile "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.
Başkent İslamabad'da Allame İkbal Açık Üniversitesinde düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Kültür Bakanı Sekreteri Hümeyra Ahmed ve davetliler katıldı.
YEE'nin "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında yaptığı işbirliğiyle Gazali Eğitim Vakfı okullarında Türkçe, seçmeli ders olarak okutulacak.