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Yunus Emre Enstitüsü Pakistan'da Türkçe Projesi İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'da Gazali Eğitim Vakfı ile 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında işbirliği protokolü imzaladı. İmza törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Kültür Bakanı Sekreteri Hümeyra Ahmed ve davetliler katıldı. Proje kapsamında Gazali Eğitim Vakfı okullarında Türkçe, seçmeli ders olarak okutulacak.