Haberler

Yüksekova’da "İyilik Çantası" 100 yetim öğrenciye ulaştı

Yüksekova’da 'İyilik Çantası' 100 yetim öğrenciye ulaştı
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yetim Vakfı Hakkari Temsilciliği, "İyilik Çantası Seninle Dolsun" kampanyası kapsamında Yüksekova’da 50 aileye mensup 100 yetim öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Yetim Vakfı Hakkari Temsilciliği, "İyilik Çantası Seninle Dolsun" kampanyası kapsamında Yüksekova'da 50 aileye mensup 100 yetim öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Yüksekova Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gönüllüler, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi ve hazırlanan kırtasiye çantalarını hediye etti. Çalışmanın amacının çocukların eğitim hayatına katkı sunmak ve yeni eğitim dönemine motive olmalarını sağlamak olduğunu belirten Yetim Vakfı Hakkari Temsilcisi Şerif Kana, yardımların yalnızca Yüksekova ile sınırlı kalmadığını ifade etti. Kana; Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerindeki yetim ailelere yönelik destek programlarının da plan dahilinde sürdürüldüğünü kaydetti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ise eğitime ve gençliğe yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, çocukların gelişim süreçlerinde yanlarında yer almanın kıymetli olduğunu belirtti ve vakıf çalışanlarına teşekkür etti.

Yüksekova Gençlik Merkezi'ndeki programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ile Yüksekova İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Zülfi Yıldız katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir

Bu hareketi başını yakacak! Gündemdeki ceza inanılmaz
Teknoloji dünyası bu akşamı bekliyor! Gözler Apple'ın son bombasında

Teknoloji dünyası bu akşamı bekliyor! Gözler Apple'ın son bombasında
ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı devirdi

4 saat 28 dakika süren tarihi maç! İzleyenler bile uyuya kaldı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri

Roma için söyledikleri bomba: Tarihin...