Yüksekova’da 'İyilik Çantası' 100 yetim öğrenciye ulaştı

Yetim Vakfı Hakkari Temsilciliği, "İyilik Çantası Seninle Dolsun" kampanyası kapsamında Yüksekova'da 50 aileye mensup 100 yetim öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Yüksekova Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gönüllüler, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi ve hazırlanan kırtasiye çantalarını hediye etti. Çalışmanın amacının çocukların eğitim hayatına katkı sunmak ve yeni eğitim dönemine motive olmalarını sağlamak olduğunu belirten Yetim Vakfı Hakkari Temsilcisi Şerif Kana, yardımların yalnızca Yüksekova ile sınırlı kalmadığını ifade etti. Kana; Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerindeki yetim ailelere yönelik destek programlarının da plan dahilinde sürdürüldüğünü kaydetti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ise eğitime ve gençliğe yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, çocukların gelişim süreçlerinde yanlarında yer almanın kıymetli olduğunu belirtti ve vakıf çalışanlarına teşekkür etti.

Yüksekova Gençlik Merkezi'ndeki programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ile Yüksekova İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Zülfi Yıldız katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı