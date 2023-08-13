Yüksekova'da İnşaat Firması Sahibi Arsa Bağışladı

Yüksekova ilçesinde inşaat firması kurup, birçok kişiye istihdam sağlayan Haşim Akın, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet işleri Başkanlığı'na 13 bin metrekarelik arsasını bağışladı. Akın, arsanın okul, sağlık ocağı ve cami yapılması için hibe edildiğini belirterek, çocukların zorluklar yaşamaması için yıllar önce hayalini kurduğunu söyledi.

Şemdinli ilçesi Durak köyünde doğup, daha sonra ailesi ile Yüksekova'ya yerleşen Haşim Akın, burada lise eğitimini tamamlayıp, ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Maddi sıkıntılar içinde okuyup, iş hayatına atılan 3 çocuk babası Akın, Yüksekova'da bir inşaat firması kurup, birçok kişiye istihdam sağladı. Okuduğu yıllarda yaşadığı zorlukları unutmayıp, başka çocukların da benzer sıkıntılar çekmemesini isteyen Akın, ilçe merkezindeki 13 bin metrekarelik arsasını okul, pansiyon, sağlık ocağı ve cami yapılması için Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet işleri Başkanlığı'na hibe etti.

'HAYALİNİ KURMUŞTUM'

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki arsanın 1000 metrekarelik alanına kendi imkanları ile 3 katlı cami yaptırdığını belirten Akın, bitme aşamasında olduğunu söyledi. Okul ve sağlık ocağı çalışmalarının sürdüğünü ancak yetkililerin henüz inşaata başlamadığını anlatan Haşim Akın, "Büyük zorluklar ile okudum. Başka çocukların aynı zorlukları yaşamaması için yıllar önce hayalini kurmuştum. Gerçekleştirebildiğim için de büyük mutluluk duyuyorum. 140 bin nüfuslu olan ilçede, bir fen lisesinin olmaması büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği de gidermek istiyordum. Allah nasip edince hem fen lisesi hem ilkokul, ortaokul, sağlık ocağı ve cami için bağışta bulanabildim. Camiyi kendi imkanlarım ile bitirdim. Diğerlerini yapımının da en kısa zamanda başlamasını diliyorum" dedi.