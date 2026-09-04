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23 Vakıf Üniversitesine Ücret Artışı İncelemesi

23 Vakıf Üniversitesine Ücret Artışı İncelemesi
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Yükseköğretim Denetleme Kurulu, yüzde 25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uymadığı belirlenen 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. 2026-2027 akademik yılı ücret artışlarının mevzuata uygunluğu değerlendirilecek.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, öğrenim ücretlerinde yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumunu incelemeye aldı.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yayımlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılabilecek artışlara ilişkin kurallar belirlenmişti. Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz tarihli kararıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesi kararlaştırılmıştı.

23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı

Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı açıklandı. Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Başkanlığa ulaşan ve öğrenci aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikayetlerin günlük olarak ve ivedilikle inceleneceği duyurulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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