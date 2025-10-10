Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde 'Gazze İle Dayanışma Haftası' Düzenlendi

Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından Gazze halkına destek olmak amacıyla 9-12 Ekim tarihleri arasında "Gazze ile Dayanışma Haftası" etkinlikleri düzenlendi. Hafta kapsamında seminerler, sergiler, öğrenci topluluklarının farkındalık çalışmaları ve bağış kampanyaları yer aldı.

Açılış programında konuşan Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun yanında olunması gerektiğini belirterek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Programa YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal NAZLI ve Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulcenap CEVHERİ katılım sağladı. Prof. Dr. KARAMAN konuşmasında, Gazze'nin yalnızca bir toprak parçası değil, insanlığın vicdanını ve adalet duygusunu sınayan bir sembol olduğunu ifade etti.

Bilimsel Yaklaşım ve Tarihsel Perspektif

Etkinlikler kapsamında akademisyenlerin sunumları da yer aldı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide BOZKURT, "Tarihsel Bilinç ve Gazze" başlıklı sunumunda Gazze'nin insanlığın tarihsel bilinci olduğunu belirtti. Prof. Dr. BOZKURT, tarihsel hafızayı canlı tutmanın bugünün sorumluluğunu üstlenmek anlamına geldiğini kaydetti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Doç. Dr. Halid ÜVEYSİ, "Aksa Tufanı, Gazze ve Mescid-i Aksa" başlıklı konuşmasında bölgedeki gelişmeleri dini ve sosyopolitik açıdan değerlendirdi. Av. Faruk KELEŞTİMUR ise "Filistin'de Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri" başlıklı sunumunda uluslararası hukuk çerçevesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sergiler, Paneller ve Öğrencilerden Duygusal Katkılar

Etkinlik haftası kapsamında kampüslerde Gazze Fotoğraf Sergisi açıldı. "Filistin'in Adalet Çığlığı" adlı video gösterimi yoğun ilgi gördü. Öğrenci topluluklarının hazırladığı farkındalık stantları da hafta boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Rektör SUNGUROĞLU, öğrencilerin etkinliklere gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek Filistinli öğrencilerin paylaşımlarının duygusal anlar yaşattığını ifade etti.

Dayanışma İçin Ortak Duruş

Etkinliklere; Ankara 2 No'lu Barosu, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Cansuyu Derneği, Yeşilay, Kanserle Barış Derneği ve Cansağlığı Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Yüksek İhtisas Üniversitesi, Gazze halkının sesi olmak ve küresel vicdanı harekete geçirmek amacıyla düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturmayı sürdürdü.