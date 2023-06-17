Yozgat'ta 25 Bin 722 Aday TYT Sınavına Girdi

Yozgat merkez ve Sorgun ilçesindeki 108 okulda sınava girecek toplam 25 bin 722 genç, ilk oturum sınavına girmek için aileleriyle birlikte okul önlerinde toplandı. YKS'nin birinci oturumu olan TYT için 9 bin 740 aday 34 salonda sınava girdi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat merkez ve Sorgun ilçesindeki 108 okulda sınava girecek toplam 25 bin 722 genç, ilk oturum sınavına girmek için aileleriyle birlikte okul önlerinde toplandı. Bazı öğrenciler salona son dakikada nefes nefese yetişebildi.

Yozgat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) için 9 bin 740 aday 34 salonda sınava girdi. Yarın Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde sınavlara devam edileceği bildirildi. YKS 1. Oturumu TYT için adaylar aileleri ve yakınlarıyla birlikte sınavın yapıldığı okul önlerinde bir araya geldi. Kapıların açılmasıyla birlikte uzun kuyruklar oluşturan adayların girişlerde sorun yaşamaması için yakınları okulun avlusunun dışına çıkarıldı. Adayların önce kimlik ve belge kontrolleri yapıldı, ardından da polis tarafından üst aramaları yapılıp, salona yönlendirildi.

SINAVA KEDİSİ İLE GELDİ

Adaylardan Fadime Nuh Akgöz, sınava kedisi boncuk ile birlikte geldi. Akgöz, kedisini kendisine şans getirmesi için getirdiğini, salona girerken ailesine bırakacağını söyledi.

25 BİN 722 ADAY SINAVA GİRİYOR

Yozgat'ta bugün TYT'ye 34 merkezde 9 bin 740 aday sınava girdi. Yarın da Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde sınavlara devam edilecek. Yarın Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı gerçekleştirilecek. Yozgat'ta YKS'ye toplamda 25 bin 722 adayın 108 merkezde sınava gireceği aktarıldı.