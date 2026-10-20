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YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin BAP bütçelerinin ortak kullanılmasını önerdi

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YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin BAP bütçelerinin ortak kullanılmasını önerdi
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YÖK Başkanı Özvar, Sinop'taki BKÜB ve ÜNİ-DOKAP toplantısında üniversitelerin BAP bütçelerinin ortak kullanılabileceği modeli önerdi. Toplantıda akademik hareketlilik ve ortak yayınlar ele alındı; BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı iş birliğinin üretkenliği artıracağını belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın katıldığı toplantıda, üniversitelerin bilimsel araştırma bütçelerinin ortak projeler için kullanılması önerildi.

Batı Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği (BKÜB) ile Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) ortak toplantısı, Sinop Üniversitesi'nde düzenlendi. Toplantıya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve iki birliğe üye üniversitelerin rektörleri katıldı. Özvar, üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerinin bir bölümünün ortak kullanıma açılabileceği bir model önerdi. Toplantıda ayrıca akademik hareketlilik, ortak bilimsel yayınlar, bilgi paylaşımı ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversiteler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi, akademik üretkenliğin artırılması açısından önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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