Haberler

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile birlikte Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni ziyaret etti ve üniversitenin gelişim planları üzerine istişarelerde bulundu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile birlikte Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni (TAÜ) ziyaret ettik. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Sayın Emin Amrullayev ile birlikte öğrencilerimizle bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ardından, başkanlık ettiğimiz Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 5'inci Mütevelli Heyeti Toplantısı'nı, üniversitemizde program yürüten Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlerinin de katılımıyla tamamladık. Toplantıda TAÜ'nün kısa, orta ve uzun vadeli gelişim planları, ders programları, öğrenci başarıları ve tanıtım faaliyetleri üzerine verimli istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

TAÜ'nün yalnızca Azerbaycan'a değil, bölgeye de değer katacak nitelikte güçlü bir yükseköğretim kurumu haline gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Özvar, "Tüm gücümüzle üniversitelerimize ve TAÜ'ye destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.