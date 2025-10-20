YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile birlikte Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni (TAÜ) ziyaret ettik. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Sayın Emin Amrullayev ile birlikte öğrencilerimizle bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ardından, başkanlık ettiğimiz Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 5'inci Mütevelli Heyeti Toplantısı'nı, üniversitemizde program yürüten Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlerinin de katılımıyla tamamladık. Toplantıda TAÜ'nün kısa, orta ve uzun vadeli gelişim planları, ders programları, öğrenci başarıları ve tanıtım faaliyetleri üzerine verimli istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

TAÜ'nün yalnızca Azerbaycan'a değil, bölgeye de değer katacak nitelikte güçlü bir yükseköğretim kurumu haline gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Özvar, "Tüm gücümüzle üniversitelerimize ve TAÜ'ye destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.