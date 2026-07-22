YÖK, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 16 yeni program açacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; küresel ölçekte yaşanan teknolojik dönüşüm doğrultusunda yükseköğretim sistemi yeniden yapılandırılıyor. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, dijital sağlık teknolojileri, yeşil enerji, akıllı üretim sistemleri ve tarım teknolojileri gibi alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla yeni programlar açılırken, istihdamla bağı zayıflayan programlar da güncelleniyor. Bu yıl tercih kılavuzuna 'Tarih ve Yapay Zeka', 'Felsefe ve Yapay Zeka', 'Biyoteknoloji ve Genetik', 'Dijital Oyun Teknolojileri' ile 'Mobil Güvenlik Teknolojileri'nin de aralarında bulunduğu 16 yeni program eklendi.

'3 YILDA 70'E YAKIN YENİ PROGRAM'

YÖK Başkanı Özvar da yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretim planlamasında, Türkiye'nin istihdam ihtiyacı, gelecekte öne çıkacak meslek alanları ve beşeri sermayenin doğru yönlendirilmesi gibi çok boyutlu kriterleri dikkate aldıklarını ifade etti. Son 3 yıl içinde yapay zeka, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 70'e yakın yeni program açıldığını bildiren Özvar, yapay zekayla ilişkili programların sayısının 171 üniversitede 785'e ulaştığına dikkat çekti. Bu programların eğitim kapasitesinin sadece birkaç yıl içinde 7 kat büyüdüğünü ve ilk mezunlarını vermeye başladığını söyledi. Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini kaydetti. Özvar, "Bu programlar öğrencilerimizden büyük ilgi görmekte ve yüksek doluluk oranlarıyla tercih edilmektedir. Bu tablo, gençlerimizin geleceğin mesleklerine ne kadar bilinçli bir şekilde yöneldiğini açıkça göstermektedir" dedi.

Özellikle yapay zeka ve bilişim temelli programlara yönelimin önem kazandığını ifade eden Özvar, "Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nun tercih döneminde öğrencilerin doğru ve sağlıklı karar verebilmeleri için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı