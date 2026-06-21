YKS stresini Konyaaltı sahilinde attılar

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinin (AYT) sona ermesi ile birlikte vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.

81 ilde 2 milyon 425 bin 628 adayın katıldığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bu sabah gerçekleştirildi. Saat 10.00'da kapıların kapandığı ve 180 dakika süren Alan Yeterlilik Testi'nin ardından adaylar sınav stresini atmak için dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Hissedilen hava sıcaklığının 33 derece, nem oranını ise yüzde 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bulanan kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin keyfini çıkardı. Kimi vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı