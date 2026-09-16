YKS ek yerleştirme işlemleri 17-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ek yerleştirme işlemlerinin 17-21 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Ösym'nin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 17 Eylül tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı