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YKS'de çıkan Oppenheimer sorusu, filmi izlemeyenleri pişman etti

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YKS'nin ilk oturumu TYT dün tamamlandı. Sınavda Oscar alan Oppenheimer filmiyle ilgili sorulan soru dikkat çekti. Amerikalı fizikçi Oppenheimer hakkında sorulan soru sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Pek çok aday, Oppenheimer'ın hayatını konu alan filme gitmediği için pişman olduğunu belirtirken Barbie ile yapılan kıyaslamalar ise tebessüm ettirdi.

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) 8 Haziran 2024 saat 13.00'te tamamlandı.

SORU, FİLMİ HATIRLATTI

Sınavda sorulan bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer ile ilgili sorulan soru, geçen yıl vizyona giren Oppenheimer filmini hatırlatarak farklı yorumlara neden oldu.

Yks'nin TYT oturumunda sorulan soru ve cevapların araştırılması sırasında sınavda sorulan Oppenheimer'la ilgili soru, Amerikalı fizikçinin hayatını konu eden filmi hatırlattı.

"BARBIE YERİNE OPPENHEIMER'A GİTMELİYDİM"

Oppenheimer, sınavın ardından X'te gündem olurken Oppenheimer filmini izleyen sosyal medya kullanıcıları soruda zorlanmadıklarını belirtti. "Barbie yerine Oppenheimer'a gitmeliydim." yorumu ise tebessüm ettirdi.

İşte sosyal medyada YKS sonrası ortaya çıkan Oppenheimer yorumlarından bazıları:

YKS'de Oppenheimer sorusu olay oldu

YKS'de Oppenheimer sorusu olay oldu

YKS'de Oppenheimer sorusu olay oldu

YKS'de Oppenheimer sorusu olay oldu

ROBERT OPPENHEIMER KİMDİR?

1904 yılında dünyaya gelen Julius Robert Oppenheimer,2. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos Laboratuvarı'nı yönetmiş Amerikalı bir teorik fizikçiydi. İlk nükleer silahın icadını sağlayan araştırma Manhattan Projesi'ndeki önemli rolünden dolayı "Atom bombasının babası" olarak biliniyor.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Eğitim

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Yorumlar (14)

Abdullah KARAMAN:

Bizim sınavlarımızda bunların ne işi var? Bunun yerine bizim binlerce yıllık tarihimiz ile ilgili bir soru bulamadınız mı?

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D:

Katılıyorum. Bir ara lgbt li birinin şarkı sözünü sormuşlardı.

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Cemal Zenginyurt:

Oppenheimer'i sen şarkıcı falan mi saniyorsun? Fizik ilminin ehli olan Oppenheimer ile alakali soru sorulmasi gayet anlaşılabilir. Bununla birlikte 2. Dünya Savasi'nin kati sonucuna tesir eden projenin de mimaridir. Keske biraz malumata sahip olsaydiniz.

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D:

Cemal sorulan kişinin kim olduğu zaten haber de. Söylemek istediğim başka.

yanıt0
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D:

Adam binlerce insanın katili atom bombasının mucidi bildiğim kadarıyla.

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Abdullah KARAMAN:

Cemal bey keşke onu bildiğiniz kadar Fiziğin babası El ceziriyi de bilseydiniz

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D:

Gerek felsefi gerek edebi gerek dini gerek tarihi ve gerekse de bilim alanında binlerce eser ve kişi var bizim kültür ve medeniyetimizin. Hal böyleyken bula bula sadece yabancıların veya kültürümüzden kopmuş kişileri her defasında gençlere lanse etmeye çalışmak bilim insanlarını tanıtmaktan öte yabancılaştırmayı sevdirmekten başka birşey değildir. Çünkü her sene aynı şey yapılıyor. Bir ara lgbt li birinin şarkı sözlerini sormuşlardı.

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Serkan GÜNGÖREN:

SON 22 SENENİN EN GÜZEL ÖZETİ

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Sinan Bulduk:

Atom bombası içinde patlıyordur şimdi

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Osman Öner:

Hükümete yaraşır bir soru, ne de olsa Amerika dan gelenler yönetimi

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