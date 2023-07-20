Yks'de AYT sayısal Türkiye birincisi Konya'dan

KONYA - Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın Alan Yeterlilik Testi sayısal Türkiye 1.'si Konya'dan Namık Emre Acar oldu.

Konya'da özel bir kolejde okuyan Namık Emre Acar, YKS'de AYT sayısal Türkiye 1.'si oldu. Acar için okulunda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda duygularını aktaran Namık Emre Acar, "Öncelikle bu yolda her zaman yanımda olan anneme, babama, kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onların desteği sayesinde bu başarıyı elde ettim. İyi günümde, kötü günümde her zaman yanımda oldular. Bugün ayrıca annemin de doğum günü. Ona bir hediye oldu bu başarı. Tabii başarımda okulumun da etkisi oldu. Öğretmenlerim, öğrenci arkadaşlarım hep beraber kazandık bu başarıyı. Tüm sınava giren, sınav sonucunu öğrenen arkadaşlarım umarım istedikleri üniversiteyi kazanıp istedikleri bölümleri elde eder" diye konuştu.