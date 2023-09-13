Yeşilyurt İlçesinde İlköğretim Haftası Kutlandı
Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen törenle İlköğretim Haftası kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı ve öğrencilerin gösterileriyle devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Yeşilyurt ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Yeşilyurt Milli Hakimiyet İlkokulu bahçesinde ise öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Program sonunda üst sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere hoş geldiniz çiçeği verildi
Etkinliğe, Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkan Muhsin Yılmaz ile protokol üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı.