Yenipazar'da çocukların eğitim güvenliği için okullardaki süreçler değerlendirildi

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunması amacıyla okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, çocukların eğitim süreçlerinde güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Protokolü" kapsamında Merkez İlkokulu'nda düzenlenen toplantıya Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol katıldı. Toplantıda şube müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler de yer aldı. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, izlenecek süreçler hakkında değerlendirme ve bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sürecinde çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı