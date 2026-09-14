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Yeni eğitim yılına tatlı başlangıç: Lokma dağıtıldı

Yeni eğitim yılına tatlı başlangıç: Lokma dağıtıldı
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Bolu’da 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğretmenleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve velilere lokma ikramında bulundu.

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğretmenleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve velilere lokma ikramında bulundu.

50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'nda yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla lokma hayrı düzenlendi. Okul öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenci ve velilere lokma dağıtıldı. Öğrenci ve velilerin ağızlarını tatlandırmak, hayırda bulunmak ve okulda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ile veliler ilgi gösterdi. Okul bahçesinde düzenlenen lokma hayrında öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya gelirken, etkinlikte paylaşma ve dayanışma duygusu öne çıktı. Yeni eğitim-öğretim yılına renkli bir başlangıç yapan öğrenciler, kendilerine ikram edilen lokmalardan aldı. Etkinlik, öğrenci, öğretmen ve velilerin bir araya gelmesiyle oluşan samimi ortamın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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