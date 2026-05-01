Haberler

YEMYO öğrencileri akademik başarılarıyla ödüllendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YEMYO) tarafından "Akademik Başarı ve Onur Belgeleri Takdim Töreni" gerçekleştirildi.

Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda düzenlenen "Akademik Başarı ve Onur Belgeleri Takdim Töreni" Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Genel Sekreteri Ecevit Öksüz, YEMYO Müdürü Prof. Dr. Yücel Güney, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Soyseven, Fakülte Sekreteri Murat Bağ ile çok sayıda akademisyen katıldı. Program kapsamında Halk Bilimleri Merkezi öğrencileri tarafından müzik dinletisi de sunuldu.

"Meslek yüksekokullarımız güçlenerek yoluna devam ediyor"

Törende konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdemir, meslek yüksekokullarının önemine vurgu yaparak, "Günümüzde istihdam politikaları, meslek sahibi bireylerin yetiştirilmesine daha fazla odaklanıyor. Üniversitemizdeki meslek yüksekokulları da bu doğrultuda gelişimini sürdürerek çağın ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 'Dijital Sağlık Teknikerliği' programı başvurumuzun YÖK tarafından onaylandığını da memnuniyetle paylaşmak isterim. Bugün burada öğrencilerimizin akademik başarılarını ve TÜBİTAK başvurularını onurlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Başarıyı teşvik etmeyi önemsiyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan YEMYO Müdürü Prof. Dr. Yücel Güney ise öğrencilerin akademik başarılarının ödüllendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Mezuniyet törenlerinde öğrencilerimize diplomalarını takdim ediyoruz ancak bizler öğrencilerimizin eğitim sürecinde elde ettikleri başarıları da ayrıca ödüllendirmek istedik. Bu kapsamda yüksek onur ve onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz ile TÜBİTAK 2209 projelerine başvuru yapan öğrencilerimizi onurlandırıyoruz. Proje başvurusu yapmak dahi bizim için son derece kıymetli. Öğrencilerimizi her koşulda desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Güney konuşmasında ayrıca yüksekokulun akademik birikimi ve başarı göstergelerine ilişkin bilgiler de paylaştı.

Öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi

Tören kapsamında Yüksek Onur ve Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yücel Güney, müdür yardımcıları ve akademisyenler tarafından takdim edildi. Akademik başarılarıyla öne çıkan öğrencilerin ödüllendirildiği tören, belge takdimlerinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

